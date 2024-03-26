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Німеччина взяла під повний контроль конфісковані у російського «Газпрому» активи
23:00 26.03.2024 |
Конфіскована у "Газпрому" урядом Німеччини компанія SEFE Securing Energy for Europe GmbH (раніше - Gazprom Germania) стає власником газотранспортного холдингу WIGA Group.
Про це йдеться в повідомленні сторін, передає Інтерфакс-Україна
Раніше SEFE вважалася власником 49,98% у псільному підприємстві, а тепер викупить 50,02% у Wintershall Dea. Закриття операції заплановано на літо 2024 року.
До складу WIGA входять мережевий газотранспортний оператор GASCADE Gastransport GmbH (3710 км) та NEL Gastransport GmbH (оператор західного відведення від магістралі "Північний потік"). Загалом у обох компаніях працює близько 500 осіб.
Вартість угоди не розголошується.
Керівництво SEFE також повідомило про намір провести приватизацію захопленого активу до кінця 2028 року.
Як повідомлялося, за рішенням керівництва Wintershall Dea вийти з російських активів (це спільні видобуткові підприємства з "Газпромом") компанія пішла на продаж свого бізнесу невеликій британській компанії Harbour Energy plc.
Російські проєкти з високими обсягами та низькою собівартістю забезпечували запас маржі для фінансування проєктів Wintershall Dea в інших регіонах.
Що відомо про компанію Wintershall Dea
У січні 2023 року найбільша незалежна нафтогазова компанія Європи - Wintershall Dea, яка була партнером російського "Газпрому" у низці проєктів, оголосила про вихід з Росії та пов'язані з цим списання на 5,3 мільярда євро у четвертому кварталі 2022 року. В компанії пояснили це рішення діями російської влади, яка фактично експропріювала активи Wintershall Dea в РФ.
Голова Wintershall Dea Маріо Мерен пояснював, що російський "Газпром" взяв під свій контроль спільні підприємства у Сибіру і спустошив їх банківські рахунки, звідки зникли кошти на майже 2 мільярди євро.
При цьому ще влітку 2022 року очільник Wintershall Dea заявляв, що компанія не планує виходити зі спільних з російським "Газпромом" проєктів.
Wintershall Dea - найбільша нафтогазова компанія в Європі, що належить нафтохімічному концерну BASF (67%) та LetterOne (33%), заснованій російськими мільярдерами Міхаілом Фрідманом, Гєрманом Ханом та Олексієм Кузьмічовим. Веде видобуток газу та нафти в Норвегії, Німеччині, а також у Росії спільно з "Газпромом", працює в Латинській Америці, Єгипті та на Близькому Сході.
У Росії Wintershall Dea разом із "Газпромом" бере участь у розробці низки родовищ. Крім того, компанія була одним із інвесторів проекту "Північний потік-2".
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