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Св. Франциск Асізський
Країни Балтії і Чехія пропонують ЄС заборонити імпорт чорних металів із РФ
22:48 26.03.2024 |
Країни Балтії, а також Чехія запропонували ЄС заборонити імпорт чорних металів, мідних та алюмінієвих відходів і брухту з Росії. Про це повідомляє LRT.
"Литва пропонує Єврокомісії оцінити всі варіанти на рівні ЄС і представити пропозицію щодо зупинення імпорту відходів із Росії до ЄС або дозволити державам-членам вжити односторонніх обмежувальних заходів", - заявив заступник постійного представника Литви при ЄС Юрга Каспутене.
Він додав, такий імпорт сприяє фінансуванню війни Росії проти України і має бути припинений.
Пропозицію було внесено на розгляд Ради з навколишнього середовища Європейського Союзу (ЄС) у Брюсселі.
За даними Міністерства довкілля Литви, у період з 2022 до 2023 року ЄС імпортує з Росії чорні метали, мідні та алюмінієві відходи і брухт на суму понад 118 млн євро. Більша частина цього імпорту проходить через Литву.
За даними відомства, транскордонні постачання відходів регулюються Базельською конвенцією та Положенням про транспортування відходів, тому окремі держави-члени не можуть в односторонньому порядку забороняти або обмежувати такий імпорт.
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