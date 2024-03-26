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АНАЛІТИКА

У Варшаві розпочала роботу Коаліція бронетехніки на підтримку України

 

Відкриття Коаліції бронетехніки на підтримку України відбулося у Варшаві у вівторок, 26 березня, повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

"Під час першого засідання представники країн-учасниць виробили консолідовану позицію щодо підсилення технічного парку Збройних сил України певними зразками бронетехніки та організації системи їх ремонту", - ідеться в повідомленні.

Ініціатива була запропонована Польщею та Німеччиною й здобула підтримку Великої Британії, Швеції та Італії.

"Коаліція бронетехніки має на меті посилити броньований щит Сил оборони України, спільними зусиллями підвищити спроможності нашого війська в боротьбі з російським агресором, забезпечити ефективне функціонування, технічне обслуговування, ремонт зразків техніки та озброєння, наданих нам союзниками", - зазначив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, який очолює українську делегацію.

У рамках Коаліції бронетехніки створено чотири синдикати, до кожного з яких входитиме представник України. На кожен синдикат покладено певні завдання: постачання озброєнь і боєприпасів для західної бронетехніки; їх технічне обслуговування й ремонт; підготовка екіпажів і технічного персоналу; відпрацювання ефективної тактики застосування бронетехніки на полі бою.

"Це дуже важлива ініціатива наших союзників з огляду на наявну проблематику в ЗСУ з ремонтом бронетехніки іноземних зразків. Сподіваюся, за допомогою союзників нам вдасться швидко, наскільки це можливо, створити в Україні ефективну ремонтну базу західної бронетехніки", - розповів заступник міністра оборони України.

За словами Гаврилюка, у рамках нової коаліції буде розроблено відповідну дорожню карту, яка відповідатиме стратегії розвитку ЗСУ.

Передбачається, що в довгостроковій перспективі країни - учасники танкової коаліції та коаліції бронетехніки допоможуть у створенні майбутнього броньованого парку техніки ЗСУ та налагодять з Україною інноваційне промислове партнерство.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Польща
 

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