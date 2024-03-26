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ЄС виділив Rheinmetall понад 130 млн євро для збільшення виробництва боєприпасів
22:28 26.03.2024 |
Євросоюз виділив фінансову допомогу німецькому підприємству Rheinmetall для збільшення виробництва артилерійських боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку оборонного концерну.
Підприємство зазначило, що понад чверть від загальної суми у 500 мільйонів євро, виділеної ЄС у рамках закону про підтримку виробництва боєприпасів для розширення виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів та пороху, буде спрямовано на шість проектів у європейських філіях Rheinmetall AG.
Це підтримає підприємства у Німеччині, Угорщині, Румунії та Іспанії.
Цей закон є першим заходом ЄС щодо фінансування розширення виробництва боєприпасів. Очікується, що відповідні грантові угоди будуть підписані у травні 2024 року.
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