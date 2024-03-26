Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄС виділив Rheinmetall понад 130 млн євро для збільшення виробництва боєприпасів

 

Євросоюз виділив фінансову допомогу німецькому підприємству Rheinmetall для збільшення виробництва артилерійських боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку оборонного концерну.

Підприємство зазначило, що понад чверть від загальної суми у 500 мільйонів євро, виділеної ЄС у рамках закону про підтримку виробництва боєприпасів для розширення виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів та пороху, буде спрямовано на шість проектів у європейських філіях Rheinmetall AG.

Це підтримає підприємства у Німеччині, Угорщині, Румунії та Іспанії.

Цей закон є першим заходом ЄС щодо фінансування розширення виробництва боєприпасів. Очікується, що відповідні грантові угоди будуть підписані у травні 2024 року.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,3430
  0,1132
 0,29
EUR
 1
 42,6911
  0,2013
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9777  0,18 0,48 39,5596  0,20 0,51
EUR 42,2654  0,20 0,47 43,0619  0,20 0,46

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4050  0,26 0,65 39,4250  0,23 0,60
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес