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Ассанжу вдалося через суд відтермінувати потенційну екстрадицію у США
16:24 26.03.2024 |
Високий суд Лондона ухвалив рішення на користь засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, відтермінувавши його потенційну екстрадицію з Британії до США.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.
Суд дав уряду США три тижні, щоб надати гарантії щодо прав Ассанжа за першою поправкою конституції США та того, що йому не загрожуватиме смертна кара. Якщо США не нададуть цих запевнень, Ассанжу буде дозволено оскаржити екстрадицію.
"Якщо ці запевнення не будуть надані, то буде надано дозвіл на апеляцію, а потім буде проведено апеляційне слухання", - йдеться в письмовому рішенні суду.
Якщо ж запевнення будуть надані, у травні відбудеться додаткове слухання, де вирішать, чи запевнення є задовільними. Потім буде ухвалене остаточне рішення щодо дозволу на апеляцію.
На дводенних слуханнях минулого місяця Ассанж попросив дозволу переглянути рішення про екстрадицію від 2022 року, ухвалене Британією.
Адвокати Ассанжа стверджували, що звинувачення, які стосуються публікації тисяч секретних і дипломатичних документів, пов'язаних з війнами в Афганістані та Іраку, є політично вмотивованими, а запит про екстрадицію - незаконний.
Двоє суддів високого суду в Лондоні, Вікторія Шарп і суддя Джонсон, вирішили, що Ассанжу слід дати можливість виступити зі своїми аргументами проти екстрадиції на повному апеляційному слуханні.
Справа Ассанжа пов'язана з публікацією WikiLeaks сотень тисяч документів про війни в Афганістані та Іраку, а також дипломатичних телеграм в 2010 і 2011 роках.
Прокуратура США висунула Ассанжу 18 звинувачень у шпигунстві і неправомірному використанні комп'ютерів у зв'язку з публікацією WikiLeaks секретних військових документів США. Максимальний термін тюремного ув'язнення - 175 років.
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