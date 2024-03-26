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АНАЛІТИКА

Міністр оборони Франції допускає радикальні кроки для нарощування оборонного виробництва

 

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що "не виключає" реквізиції потужностей підприємств для того, щоб нарощувати оборонне виробництво.

Як пише "Європейська правда", його слова наводить Le Figaro.

Лекорню у вівторок сказав, що не виключає реквізиції (вилучення з компенсацією) "персоналу, складів чи потужностей виробництва", або запровадження зобов'язань для певних підприємств віддавати пріоритет військовим потребам.

Міністр зазначив, що закон про військове планування на 2024-2030 роки, ухвалений у 2023 році, дає підстави для таких радикальних кроків держави в умовах явної або передбачуваної загрози для країни. Потенційна реквізиція може здійснюватися на підставі рішення Ради міністрів.

Нагадаємо, нещодавно Єврокомісія оголосила про виділення 500 млн євро європейським компаніям для нарощування потужностей з виробництва боєприпасів за схемою, яка дозволить збільшити поставки снарядів в Україну і поповнити запаси країн ЄС.

У січні профільний єврокомісар казав, що європейський ОПК зможе до кінця 2024 року виробити щонайменше 1,3 млн снарядів.
Ключові теги: Франція
 

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