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Міністр оборони Франції допускає радикальні кроки для нарощування оборонного виробництва
15:37 26.03.2024 |
Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що "не виключає" реквізиції потужностей підприємств для того, щоб нарощувати оборонне виробництво.
Як пише "Європейська правда", його слова наводить Le Figaro.
Лекорню у вівторок сказав, що не виключає реквізиції (вилучення з компенсацією) "персоналу, складів чи потужностей виробництва", або запровадження зобов'язань для певних підприємств віддавати пріоритет військовим потребам.
Міністр зазначив, що закон про військове планування на 2024-2030 роки, ухвалений у 2023 році, дає підстави для таких радикальних кроків держави в умовах явної або передбачуваної загрози для країни. Потенційна реквізиція може здійснюватися на підставі рішення Ради міністрів.
Нагадаємо, нещодавно Єврокомісія оголосила про виділення 500 млн євро європейським компаніям для нарощування потужностей з виробництва боєприпасів за схемою, яка дозволить збільшити поставки снарядів в Україну і поповнити запаси країн ЄС.
У січні профільний єврокомісар казав, що європейський ОПК зможе до кінця 2024 року виробити щонайменше 1,3 млн снарядів.
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