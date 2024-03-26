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АНАЛІТИКА

Ціни на какао-боби вперше в історії перевищили $10 тис. за тонну

 

Котирування ф'ючерсів на какао вкотре оновили історичний максимум на побоюваннях дефіциту пропозиції.

Травневі ф'ючерси на какао-боби в Нью-Йорку під час торгів у вівторок подорожчали на 3,9% і досягли до $10,030 тис. за тонну. З початку року котирування підскочили в 2,4 раза, за останні п'ять сесій - більш ніж на 20%.

Як повідомлялося, у Кот-д'Івуарі, найбільшому постачальнику какао у світі, встановилася аномально спекотна погода, що загрожує врожаю какао-бобів. Попит на какао і шоколад у провідних економіках світу тим часом залишається високим.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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