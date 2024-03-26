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В Угорщині спалахнув скандал через публікацію аудіо про корупцію в уряді Орбана
15:03 26.03.2024 |
В Угорщині спалахнув скандал у зв'язку з оприлюдненням аудіозапису з голосом колишньої міністерки юстиції Юдіт Варги, на якому вона нібито підтверджує змову угорських урядовців для приховування корупції.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.
Запис оприлюднив колишній угорський посадовець та заразом колишній чоловік Варги, а нині опозиціонер і яскравий антиорбанівець Петер Мадяр.
Мадяр, колишній політичний інсайдер, каже, що став інформатором, щоб розкрити масштаби корупційної змови. Він опублікував запис у Facebook і YouTube у вівторок вранці, на якому голос Варги описує, як інші урядовці домоглися видалення доказів з протоколів суду, щоб приховати свою роль у корупційних бізнес-операціях.
"Вони підказали прокурорам, що потрібно вилучити", - розповідає Варга на записі, який, за словами Мадяра, він зробив під час розмови у квартирі колишнього подружжя.
У вівторок вранці Мадяр передав запис до прокуратури в Будапешті, аби та використала його як доказ.
У дописі у Facebook Варга звинуватила Мадяра у домашньому насильстві під час їхнього шлюбу та стверджувала, що вона зробила ці заяви під тиском.
"Я сказала те, що він хотів почути, щоб якомога швидше втекти. У такій ситуації будь-яка людина може сказати те, що вона не має на увазі в стані страху", - написала Варга. Мадяр заперечив її звинувачення в окремій публікації на своєму Facebook.
Колись високопоставлений, але маловідомий член політичного оточення Орбана, Мадяр став відомим, коли в лютому дав інтерв'ю популярному YouTube-каналу Partizan, у якому звинуватив уряд Орбана в широкомасштабній корупції та використанні наклепницьких кампаній для дискредитації опонентів.
15 березня Мадяр виступив перед десятками тисяч людей у Будапешті, де оголосив про плани створити нову політичну партію, щоб кинути виклик Орбану.
Прихильники Мадяра сподіваються, що позиція колишнього інсайдера може допомогти змінити політичну систему Угорщини, яку багато хто вважає глибоко вкоріненою автократією.
Мадяр виступив проти офіційної корупції в Угорщині, звинувативши Орбана у плеканні олігархічної системи, де багатії збагачуються за рахунок несправедливо укладених державних контрактів. Зокрема, він націлився на Антала Рогана, керівника відомства прем'єр-міністра Орбана, який керує і орбанівською медіамонополією.
Запис, опублікований у вівторок, нібито показує, що Роган керував зусиллями зі зміни доказів у суді.
Варга була міністеркою юстиції Угорщини до лютого, коли вона пішла у відставку через політичний скандал після того, як стало відомо, що експрезидентка Каталін Новак помилувала засудженого співучасника у справі про сексуальне насильство над дітьми. Деталі читайте у статті "ЄП" про "педофільський землетрус" в Угорщині.
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