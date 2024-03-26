Індія впровадить лазерну систему боротьби з безпілотниками на кордоні з Китаєм

Індійська армія ввела в дію сім місцевих систем боротьби з безпілотниками вздовж кордону з Китаєм.

Видання The Times of India зазначає, що інтегрована система виявлення та блокування дронів (IDD&IS) має варіанти як «м'якого», так і «жорсткого» знищення з дальністю 2-5 кілометрів і 800 метрів.

«М'яке» знищення - це глушіння, підробка та порушення зв'язку між дроном і його оператором, тоді як «жорстке» знищення включає параметри спрямованої енергії, такі як лазер і мікрохвилі.

Джерело пояснило, що військові доповнять наявну систему боротьби з безпілотниками лазерними засобами. У планах також є продовження вдосконалення IDD&IS з більшою дальністю перехоплення. Відомо про розробку сильніших подібних систем на 30-40 кіловат і з радіусом дії 10 кілометрів.