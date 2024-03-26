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АНАЛІТИКА

Британія виділить майже $700 млн на ядерну оборону та енергетику

 

Уряд Великої Британії планує виділити 550 мільйонів фунтів (майже 700 мільйонів доларів) на ядерне стримування та енергетичну інфраструктуру в межах "критично важливих національних зусиль", спрямованих на збереження галузі та захист країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

До 2030 року уряд інвестує 353 млн фунтів в навчання й розвиток навичок в оборонному та цивільному ядерному секторі, а також 200 млн фунтів - у місто Барроу-ін-Фернесс, де розташована британська програма атомних підводних човнів, з метою відродження цього району протягом наступних 10 років.

Лондон також оголосив про додаткові 400 мільйонів фунтів приватних інвестицій в створення 40 тисяч нових робочих місць, яких потребує галузь.

Ці плани підтримують такі компанії, як BAE Systems, Rolls-Royce, Babcock International Group та Electricite de France SA, зазначає уряд.

Раніше міністр фінансів Джеремі Гант заявляв, що витрати на оборону необхідно збільшити, "як тільки це стане можливим".

Як зазначає Bloomberg, Барроу-ін-Фернесс, який напередодні відвідав прем'єр Ріші Сунак, буде ключовим для будівництва наступного покоління атомних підводних човнів, які, як очікують, розгорнуть у 2040-х роках в межах безпекового союзу з Австралією та США.

Опозиційна Лейбористська опозиція вже заявила, що "повністю підтримає ці плани" щодо інвестицій в галузь.

Раніше Австралія і Велика Британія підписали нову угоду про співпрацю в галузі оборони і безпеки, яка полегшує спільні операції їхніх збройних сил на території обох країн.

За угодою AUKUS між Австралією, Великою Британією і США, Австралія придбає кілька американських підводних човнів класу "Вірджинія" протягом наступного десятиріччя і побудує новий підводний човен на суднобудівних верфях в Аделаїді до 2040 року.

Нагадаємо, формат AUKUS заснували у вересні 2021 року. Тоді угода призвела до серйозної образи з боку Франції, оскільки це нове партнерство зірвало давніший франко-австралійський контракт на десятки мільярдів доларів. Детальніше про це - у статті Угода, що розлютила Макрона: як США та союзники змінюють світову систему безпеки.
Ключові теги: Британія
 

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