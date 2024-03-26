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Індія збільшує поставки американської нафти через посилення санкцій проти РФ
09:53 26.03.2024 |
Наступного місяця до Індії прибуде близько 7,6 млн барелів американської нафти, що є найвищим показником за останній рік на тлі посилення санкцій проти російської нафти.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що Індія, яка є третім у світі імпортером і споживачем нафти, прагне диверсифікувати свої поставки, оскільки нові санкції США проти РФ загрожують скоротити продаж російської нафти в Індію.
"Близько 7,6 млн барелів нафти, або 256 тис барелів на день (барелів на добу), прямували до Індії трьома дуже великими нафтовими судами та трьома суднами Suezmax, згідно з даними компанії Kpler, що займається відстеженням суден", - йдеться в повідомленні.
Індія була найбільшим покупцем російської нафти минулого року після того, як інші групи відмовилися від закупівель після санкцій Заходу проти Москви за її вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Минулого місяця США посилили зусилля щодо скорочення торгівлі російською нафтою, додавши санкції проти державної судноплавної компанії "Совкомфлот".
За даними джерел видання, Індійська Reliance, оператор найбільшого в світі нафтопереробного комплексу, не буде купувати російську нафту, завантажену на танкери, які експлуатує "Совкомфлот", після недавніх санкцій США.
Крім того, більше індійських нафтопереробників планують уникати суден "Совкомфлоту", що може ускладнити імпорт російської нафти та залишити Росію з меншою кількістю збуту для свого флагманського продукту, повідомили джерела.
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