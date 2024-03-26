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Лондон звинуватив Пекін у кібератаках на британські інститути у 2021-22 рр., КНР відкидає ці заяви
09:51 26.03.2024 |
Заступник глави британського уряду Олівер Доуден у понеділок заявив, що пов'язані з Китаєм угруповання відповідальні за дві великі кібератаки на Велику Британію у 2021-2022 рр.
"Сьогодні я можу підтвердити, що групи, пов'язані з китайською владою, відповідальні за дві зловмисні кіберкампанії, націлені як на наші демократичні інститути, так і на парламентаріїв", - сказав Доуден, виступаючи в Палаті громад британського парламенту.
За його словами, одну з цих хакерських атак здійснили в період з 2021 по 2022 рік на британську виборчу комісію. Зокрема, зазначив він, хакери отримали доступ до електронних листів комісії та систем файлообміну. Інший випадок - спроба отримати дані зі звітів парламенту Великої Британії 2021 року.
Доуден заявив, що пізніше союзники Лондона, зокрема й Вашингтон, розповсюдять повідомлення з цією самою інформацією та із закликом "притягнути Китай до відповідальності за триваючі ворожі дії".
Мінфін Великої Британії в понеділок заніс до санкційних списків двох фізичних осіб і одну структуру, які, на думку Лондона, пов'язані з кіберактивністю з боку КНР.
Зі свого боку, посольство Китаю в Лондоні відкинуло ці звинувачення.
"Інформація про так звані кібератаки, вчинені Китаєм щодо Великої Британії, повністю сфабрикована і є зловмисним наклепом", - наводить Sky News уривки із заяви представника посольства.
"Питання кібербезпеки не повинні бути політизовані", - заявив представник МЗС КНР Лінь Цзянь. "Ми сподіваємося, що всі сторони перестануть поширювати неправдиву інформацію, поставляться до цього відповідально і працюватимуть разом для підтримання миру і безпеки в кіберпросторі", - повідомляє Associated Press.
"Ми настійно закликаємо відповідні сторони у Великій Британії припинити поширення неправдивої інформації та припинити самодіяльний антикитайський політичний фарс".
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