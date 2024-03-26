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Хусити пригрозили Саудівській Аравії відповідальністю за підтримку атак США
09:20 26.03.2024 |
Хусити відновили погрози на адресу Саудівської Аравії та застерегли королівство не підтримувати удари США по об'єктах терористів у Ємені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Ми надіслали Саудівській Аравії повідомлення, що вона стане мішенню, якщо дозволить американським винищувачам використовувати свою територію або повітряний простір для агресії проти Ємену", - заявив член Вищої політичної ради хуситів Мохаммед Алі аль-Хуті.
Він сигналізував про зростання напруження відносин між хуситами і саудитами, заявивши, що королівству слід зробити більш серйозні кроки на шляху до мирного плану. І додав, що переговори не можуть просунутися, доки королівство не погодиться відновити виплату деяких зарплат, постачання електроенергії та інших послуг в Ємені.
Саудівська Аравія, що межує з Єменом, не приєдналася до нинішніх повітряних атак та до військово-морської операції під проводом США, покликаної забезпечити безпечний прохід комерційних суден через південну частину Червоного моря й Аденську затоку. Королівство намагається досягти мирної угоди з хуситами, щоб покласти край громадянській війні в Ємені, що триває вже майже десятиліття. З 2022 року сторони перебувають у стані крихкого перемир'я.
У 2015 році уряд Саудівської Аравії очолював військову кампанію проти хуситів за підтримки США. У відповідь терористи регулярно завдавали ударів по території королівства. Так, у 2019 році атаки повстанців тимчасово призупинили близько половини видобутку нафти в судитів.
Однак зараз Ер-Ріяд розглядає мир в Ємені як ключ до збереження стабільності в регіоні Перської затоки та просування своїх планів масштабних економічних перетворень.
Атаки єменських хуситів та відповідь країн Заходу
Хусити - створене в 1990-х роках угрупування шиїтів для боротьби з корумпованим урядом Ємену. Вони отримали свою назву від засновника Хусейна аль-Хусі, якого єменська армія ліквідувала у вересні 2004 року. Повстанці називають себе частиною "вісі опору" Ізраїлю, США та Заходу, яку очолює Іран.
На сьогоднішній день, хусити контролюють більшу частину півночі й заходу Ємену. У листопаді 2023 року, терористи почали атакувати безпілотниками і ракетами цивільні комерційні судна в Аденській протоці та Червоному морі. У такий спосіб повстанці намагаються шантажувати країни Заходу, висловлюючи солідарність із палестинським угрупованням ХАМАС, що воює з Ізраїлем у Секторі Газа.
У відповідь на атаки хуситів, з 12 січня 2024 року США і Велика Британія за підтримки військової коаліції ЄС, регулярно завдають ударів по об'єктах хуситів у Ємені. Однак попри завдану шкоду, терористи продовжують атакувати торговельні судна.
23 березня хусити атакували танкер із сирою нафтою під прапором Панами у Червоному. Після влучення невідомого боєприпасу, судно спалахнуло.
Днями винищувачі з авіаносця ВМС США "Дуайт Д. Ейзенхауер" вдарили по трьох підземних сховищах хуситів поблизу Ємену.
Водночас терористи пообіцяли Китаю і Росії не обстрілювати їхні кораблі, що пропливають через Червоне море й Аденську затоку.
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