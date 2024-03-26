Трампу знизили заставу у справі про шахрайство до $175 млн

Апеляційний суд у Нью-Йорку надав колишньому президенту США Дональду Трампу більше часу для виплати багатомільйонного штрафу за цивільним позовом про шахрайство та зменшив суму коштів, яку він повинен внести в якості застави під час оскарження вироку.

Як передає dpa, тепер Трамп повинен внести протягом 10 днів заставу в 175 мільйонів доларів, хоча спочатку від нього вимагали всю суму штрафу разом з відсотками - 454 мільйони доларів. Також апеляційний суд призупинив дію більшості обмежень, накладених на Трампа та його родинний бізнес.

Сам Трамп заявив у понеділок у своїй соціальній мережі Truth Social, що він внесе готівку, активи або облігації для покриття вимоги у 175 мільйонів доларів.

"Дональд Трамп все ще притягується до відповідальності за його приголомшливе шахрайство", - заявили у генеральній прокуратурі Нью-Йорка у відповідь на рішення суду в понеділок.

Справа про шахрайство

17 лютого суд у Нью-Йорку оштрафував Трампа на 355 мільйонів доларів у справі про шахрайство, а також заборонив йому вести бізнес у місті протягом трьох років. По чотири мільйони доларів штрафу отримали також двоє його синів - Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп.

Раніше суд визнав Трампа винним у навмисному завищенні суми активів його сімейного холдингу Trump Organization і розмірів його майна для незаконної економії на кредитах і страховках.

Згідно з обвинуваченням, у 2011-2021 роках холдинг Трампа завищував вартість своїх активів на мільярди доларів, "щоб забезпечити собі кредити та договори страхування на вигідних умовах або зберегти їх". Такі махінації дозволили отримати "сотні мільйонів доларів за рахунок незаконно зекономлених коштів та незаконного прибутку".

23 лютого рішення про штраф для Трампа за підписом судді Артура Енгорона внесли у судовий реєстр США. Загалом суд зобов'язав колишнього президента США сплатити 454 мільйони доларів штрафу, включно з відсотками. Він мав сплати всю цю суму або знайти кошти на заставу від третьої сторони для покриття штрафу на час розгляду апеляції.

Як повідомлялося, 25 березня у Нью-Йорку має розпочатися судове засідання за звинуваченням Трампа в махінаціях при виплаті грошей за мовчання порнозірці Стормі Деніелс. Це перший в історії США судовий процес у кримінальній справі проти колишнього президента країни та перший з чотирьох кримінальних процесів, які загрожують Трампу.