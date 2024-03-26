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АНАЛІТИКА

Ісландія приєднається до ініціативи Чехії по закупівлі снарядів для України

 

Ісландія вирішила підтримати ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для української армії. Країна виділить на це близько 2 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Ісландії.

"Боєприпасів не вистачало, і Чехія у співпраці з основними країнами-партнерами Ісландії взяла на себе зобов'язання забезпечити боєприпасами артилерію України, яка відіграє ключову роль в обороні країни", - йдеться в заяві.

Зазначається, що на даний момент проєкт Ісландія витратить близько двох мільйонів євро.

Міністр закордонних справ Б'ярні Бенедиктссон сказав, що така допомога є підтримкою міжнародного права, а також захистом власних інтересів у сфері безпеки.

За його словами, це рішення повинен буде затвердити парламент. Також очільник МЗС запевнив, що країна має намір далі рухатися й підтримувати Україну в подібних ініціативах.

Яку ще допомогу отримає Україна

Ісландія також підтримає закупівлю екіпіровки для жінок в українській армії. Відсоток жінок в армії значно зріс за останні роки, особливо після початку російського вторгнення.

Для задоволення потреб жінок-військовослужбовців пропонується надати обмундирування, бронежилети, медичні та гігієнічні товари на 75 мільйонів крон (пів мільйона євро).

Чехія знайшла партію снарядів для України

У лютому президент Чехії Петро Павло заявив, що Прага знайшла 800 тисяч артилерійських боєприпасів на військові потреби України: півмільйона калібру 155 мм та 300 тисяч калібру 122 мм. Однак для їх закупівлі необхідно було зібрати кошти.

Ініціативу підтримали Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада та Франція. Зокрема, 6 березня Німеччина надала тризначну мільйонну суму на закупівлю боєприпасів. А Норвегія надала на боєприпаси понад 150 млн доларів.

На початку березня Павло заявив, що союзники вже виявили майже всі необхідні кошти для закупівлі анонсованої партії.

За даними видання The Wall Street Journal, Чехія використовує контакти часів холодної війни, щоб отримати необхідні для України боєприпаси. Прага закуповує їх у країн, що виступають як союзники Москви.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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