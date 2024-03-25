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АНАЛІТИКА

Китайський банк, створений для роботи з Іраном, припинить обробляти платежі з Росії - ЗМІ

 

Kunlyn Bank, контрольований Китайською національною нафтогазовою корпорацією (CNPC), поінформував своїх клієнтів, що з 29 березня повністю припиняє обробляти платежі з Росії.

Як передає Укрінформ, про це The Moscow Times розповіли чотири російські імпортери, які звернулися до його послуг після того, як у березні у російського бізнесу виникли великі проблеми з перерахуванням грошей у великі китайські банки.

Зазначається, що гроші і в доларах, і в юанях, і навіть у рублях «зависали» в банках, у тому числі в китайському державному Bank of China.

Кредитні організації запитували додаткові документи і дані, включно з гарантіями, що продукція, яка закуповується, не дістанеться військовому комплексу і підсанкційним особам, і все одно багато з банків зрештою відмовляли.

Більшість російських імпортерів останній місяць «бігали по банках» у пошуках тих, хто швидко відправляє та приймає гроші.

Kunlyn Bank здавався «перспективним», тому що був створений у 2006 році китайськими державними структурами для розрахунків з іранськими контрагентами, які перебувають під санкціями, насамперед для закупівлі нафти.

У 2009 році банк перейшов під контроль CNPC і мав великий досвід роботи із санкційними грошима.

Слід зауважити, що сам Kunlyn Bank з 2012 року включений до списку санкцій США за співпрацю з Іраном і «відрізаний» від доларової системи.

Як повідомляв Укрінформ, великі китайські банки перестали приймати платежі в юанях з Росії та почали повертати такі транзакції клієнтам.
 

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