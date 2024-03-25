Фінансові новини
- |
- 25.03.24
- |
- 19:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китайський банк, створений для роботи з Іраном, припинить обробляти платежі з Росії - ЗМІ
17:14 25.03.2024 |
Kunlyn Bank, контрольований Китайською національною нафтогазовою корпорацією (CNPC), поінформував своїх клієнтів, що з 29 березня повністю припиняє обробляти платежі з Росії.
Як передає Укрінформ, про це The Moscow Times розповіли чотири російські імпортери, які звернулися до його послуг після того, як у березні у російського бізнесу виникли великі проблеми з перерахуванням грошей у великі китайські банки.
Зазначається, що гроші і в доларах, і в юанях, і навіть у рублях «зависали» в банках, у тому числі в китайському державному Bank of China.
Кредитні організації запитували додаткові документи і дані, включно з гарантіями, що продукція, яка закуповується, не дістанеться військовому комплексу і підсанкційним особам, і все одно багато з банків зрештою відмовляли.
Більшість російських імпортерів останній місяць «бігали по банках» у пошуках тих, хто швидко відправляє та приймає гроші.
Kunlyn Bank здавався «перспективним», тому що був створений у 2006 році китайськими державними структурами для розрахунків з іранськими контрагентами, які перебувають під санкціями, насамперед для закупівлі нафти.
У 2009 році банк перейшов під контроль CNPC і мав великий досвід роботи із санкційними грошима.
Слід зауважити, що сам Kunlyn Bank з 2012 року включений до списку санкцій США за співпрацю з Іраном і «відрізаний» від доларової системи.
Як повідомляв Укрінформ, великі китайські банки перестали приймати платежі в юанях з Росії та почали повертати такі транзакції клієнтам.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|РФ вдруге запустила по Києву «Циркон». Про це свідчать уламки, - Defense Express
|Ворог ударив по Києву двома балістичними ракетами, їх знищено - Повітряні сили
|Сили оборони уразили два кораблі РФ, центр зв'язку та декілька об'єктів у Севастополі
|У Самарі знова палає Новокуйбишевський НПЗ, є підозра на атаки безпілотників
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Юристи ЄС перевіряють, чи може він купувати зброю зі спільного бюджету
|Китайський банк, створений для роботи з Іраном, припинить обробляти платежі з Росії - ЗМІ
|Китай являє собою «Явиклик, що визначає епоху», - Сунак
|РФ вдруге запустила по Києву «Циркон». Про це свідчать уламки, - Defense Express
|Угоду про безмитну торгівлю з Україною посли ЄС обговорять у середу
|Закон про цифрові ринки: ЄС перевіряє Google, Apple і Meta
|У МВФ наголосили на важливості незалежності керівників центробанків: ризики втручання зростають
Бізнес
|Mercedes-AMG представив новий GT43 Coupe
|Дженсен Хуанг: ШІ-галюцинації можливо виправити, а до штучного загального інтелекту залишилося 5 років
|Китайський виробник безпілотників EHang починає продаж летючого таксі
|NVIDIA представила ШІ-платформу GR00T для гуманоїдних роботів
|США хочуть ввести санкції проти таємної китайської мережі чіпів Huawei
|NVIDIA і Johnson & Johnson об'єднують зусилля щодо впровадження ШІ в хірургічних операціях
|Прискорювач з GPU Blackwell коштуватиме $30-40 тис., але компанія хоче продавати цілі сервери за мільйони доларів – Дженсен Хуанг