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АНАЛІТИКА

Китай являє собою «Явиклик, що визначає епоху», - Сунак

 

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Китай являє собою "виклик, що визначає епоху".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

"Ми дуже чітко розуміємо, що ситуація зараз така, що Китай поводиться дедалі напористіше за кордоном і авторитарніше вдома, і це являє собою виклик, що визначає епоху, а також найбільшу державну загрозу нашій економічній безпеці. Тому правильно, що ми вживаємо заходів щодо захисту себе, що ми і робимо", - заявив він.

При цьому Сунак не став говорити про те, що його заступник Олівер Дауден має зробити заяву про хакерські атаки.

"Коли йдеться про кіберпростір, у нас є Національний центр кібербезпеки, який є світовим лідером. Дійсно, коли я буваю в різних країнах світу, інші лідери хочуть вчитися і розмовляти з нами, тому що вони вважають, що наші можливості в цій країні дуже сильні", - наголосив він.

Причетність Китаю до кібератаків

Віце-прем'єр-міністр Великобританії Олівер Доуден нещодавно заявив парламенту, що Китай стоїть за серією кібератак на британських політиків.

Минулого року британський парламентський комітет попередив, що підхід Британії до загрози нацбезпеці, яку представляє Китай, є "повністю неадекватним" із надто великим акцентом на короткострокових економічних вигодах, а не на довгострокових ризиках.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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