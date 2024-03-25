Фінансові новини
- |
- 25.03.24
- |
- 19:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китай являє собою «Явиклик, що визначає епоху», - Сунак
16:54 25.03.2024 |
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Китай являє собою "виклик, що визначає епоху".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.
"Ми дуже чітко розуміємо, що ситуація зараз така, що Китай поводиться дедалі напористіше за кордоном і авторитарніше вдома, і це являє собою виклик, що визначає епоху, а також найбільшу державну загрозу нашій економічній безпеці. Тому правильно, що ми вживаємо заходів щодо захисту себе, що ми і робимо", - заявив він.
При цьому Сунак не став говорити про те, що його заступник Олівер Дауден має зробити заяву про хакерські атаки.
"Коли йдеться про кіберпростір, у нас є Національний центр кібербезпеки, який є світовим лідером. Дійсно, коли я буваю в різних країнах світу, інші лідери хочуть вчитися і розмовляти з нами, тому що вони вважають, що наші можливості в цій країні дуже сильні", - наголосив він.
Причетність Китаю до кібератаків
Віце-прем'єр-міністр Великобританії Олівер Доуден нещодавно заявив парламенту, що Китай стоїть за серією кібератак на британських політиків.
Минулого року британський парламентський комітет попередив, що підхід Британії до загрози нацбезпеці, яку представляє Китай, є "повністю неадекватним" із надто великим акцентом на короткострокових економічних вигодах, а не на довгострокових ризиках.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|РФ вдруге запустила по Києву «Циркон». Про це свідчать уламки, - Defense Express
|Ворог ударив по Києву двома балістичними ракетами, їх знищено - Повітряні сили
|Сили оборони уразили два кораблі РФ, центр зв'язку та декілька об'єктів у Севастополі
|У Самарі знова палає Новокуйбишевський НПЗ, є підозра на атаки безпілотників
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Юристи ЄС перевіряють, чи може він купувати зброю зі спільного бюджету
|Китайський банк, створений для роботи з Іраном, припинить обробляти платежі з Росії - ЗМІ
|Китай являє собою «Явиклик, що визначає епоху», - Сунак
|РФ вдруге запустила по Києву «Циркон». Про це свідчать уламки, - Defense Express
|Угоду про безмитну торгівлю з Україною посли ЄС обговорять у середу
|Закон про цифрові ринки: ЄС перевіряє Google, Apple і Meta
|У МВФ наголосили на важливості незалежності керівників центробанків: ризики втручання зростають
Бізнес
|Mercedes-AMG представив новий GT43 Coupe
|Дженсен Хуанг: ШІ-галюцинації можливо виправити, а до штучного загального інтелекту залишилося 5 років
|Китайський виробник безпілотників EHang починає продаж летючого таксі
|NVIDIA представила ШІ-платформу GR00T для гуманоїдних роботів
|США хочуть ввести санкції проти таємної китайської мережі чіпів Huawei
|NVIDIA і Johnson & Johnson об'єднують зусилля щодо впровадження ШІ в хірургічних операціях
|Прискорювач з GPU Blackwell коштуватиме $30-40 тис., але компанія хоче продавати цілі сервери за мільйони доларів – Дженсен Хуанг