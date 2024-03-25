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Угоду про безмитну торгівлю з Україною посли ЄС обговорять у середу
16:30 25.03.2024 |
Бельгія, яка керує роботою Європейського Союзу в поточному півріччі, призначила на середу обговорення угоди про безмитну торгівлю з Україною послами країн ЄС, повідомляє polskieradio24.pl.
"Для консультацій потрібно більше часу. Внесення змін до угоди вимагають, перш за все, Польща і Франція", - пояснив це рішення один із бельгійських дипломатів.
Судячи з усього, Бельгія тепер бачить те, чого вона не хотіла бачити раніше: дедалі більше країн прагне змін, немає більшості країн, які схвалили б висновки парламентерів минулого тижня щодо європейських інститутів і продовження угоди з Україною до середини наступного року.
Видання Politico, своєю чергою, повідомило, що вимоги Польщі та Франції підтримують Словаччина та Угорщина, готові підтримати їх Австрія та Італія, відкликавши свою згоду на схвалення домовленостей минулого тижня.
Ці домовленості - лише частина виконаних вимог Варшави і Парижа, а також Європарламенту, який прийняв у свою позицію поправку польського євродепутата Анджея Галицького, який ініціював розширення переліку чутливих товарів, на імпорт яких поширюються обмеження. Крім яєць, до списку додано цукор і м'ясо птиці, яйця, кукурудзу, мед і низку зернових культур.
Наразі Польща за підтримки Франції намагається розширити термін обмежень на імпорт під час розрахунку квот на чутливі продукти. До запропонованих Європейською Комісією двох років Варшава і Париж хочуть додати 2021 рік, що призведе до посилення торговельних відносин між ЄС і Україною, повідомляє polskieradio24.pl.
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