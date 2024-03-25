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У ЄС офіційно рекомендували далі скорочувати споживання газу на 15%
13:23 25.03.2024 |
У ЄС вважають, що країни-члени Євросоюзу повинні продовжувати скорочувати споживання газу щонайменше на 15% ще принаймні до кінця березня наступного року.
Таке рішення у понеділок ухвалила Рада ЄС, повідомляє "Європейська правда".
25 березня Рада ЄС офіційно ухвалила рекомендацію, яка закликає країни-члени продовжувати скорочувати споживання газу до 31 березня 2025 року щонайменше на 15% порівняно з середнім споживанням між 1 квітня 2017 року та 31 березня 2022 року.
Ця рекомендація покликана допомогти країнам ЄС вжити адекватних заходів з безпеки постачання, аж поки у 2025 році не почнуть діяти директиви з енергоефективності та відновлюваних джерел енергії.
Обидві директиви забезпечать структурне скорочення попиту на газ в найближчому майбутньому, одночасно досягаючи цілей ЄС з декарбонізації.
Уперше державам ЄС почали рекомендувати скорочувати споживання газу у 2022 році, у відповідь на енергетичну кризу, спричинену повномасштабною війною Росії проти України.
Згодом відповідний регламент продовжили на рік у 2023 році.
Завдяки заходам зі скорочення попиту ЄС вдалося поетапно відмовитися від приблизно 65 мільярдів кубометрів російського газу у 2023 році, насамперед у домогосподарствах та промисловості.
Країни ЄС досягли політичної згоди щодо того, щоби і далі скорочувати споживання газу, на початку березня.
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