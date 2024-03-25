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АНАЛІТИКА

Російська нафта нарешті відчуває тиск санкцій - Bloomberg

 

Російська нафтоекспортна машина, що фінансує війну Кремля в Україні, нарешті відчуває на собі силу санкцій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Bloomberg.

Як зазначається, десятки російських танкерів простоюють з жовтня 2023 року, коли США посилили санкції проти "тіньового флоту", що його РФ використовує для перевезення нафти. Також танкери державного російського "Совкомфлоту" перестали приймати всі індійські нафтопереробники.

"Російська нафтоекспортна машина, що фінансує війну Кремля в Україні, нарешті зазнає збитків", - йдеться у повідомленні.

Хоча на цьому етапі не очікується різкого скорочення поставок, питання полягає у тому, як далеко західні регулятори зайдуть у закручуванні гайок, зауважує видання.

Наразі ціни на нафту прямують до 90 доларів/барель. А доставка вантажу Балтійським морем до Китаю коштує близько 14,50 доларів/барель, причому більш як половина ціни пов'язана з санкціями.

"Ми точно спостерігаємо посилення санкційного тиску США як на російську сиру нафту, так і на експорт", - сказав Грег Брю, аналітик Eurasia Group у Нью-Йорку.

Як повідомлялося, цього року українські безпілотники здійснили серію атак на російські великі нафтопереробні заводи, що, за деякими оцінками, вивело з ладу 12% від загальної потужності країни.
Ключові теги: Росія
 

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