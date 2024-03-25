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Нафтосервісна компанія SLB не збирається йти з Росії
11:53 25.03.2024 |
Найбільша у світі нафтосервісна компанія SLB не планує виходити з РФ, на відміну від, двох своїх найбільших конкурентів Baker Hughes і Halliburton, які продали свої активи в Росії.
Про це заявив виконавчий директор SLB, Олів'є Ле Пеш, передає Financial Times
"Коли ми вирішимо, ми оприлюднимо це, якщо буде потрібно. Але зараз рішення ще немає", - сказав Ле Пеш, відповідаючи на питання про плани компанії щодо згортання діяльності в Росії.
Зазначається, що SLB, колишня Schlumberger, протистоїть тиску українського уряду та правозахисних груп щодо виходу з Росії, які стверджують, що присутність компанії в країні допомагає отримувати доходи від нафти, які використовуються для підтримки військових дій правителя Путіна.
"Команда там працює автономно... . Ми захищаємо наші активи, це наш пріоритет. Ми захищаємо свій народ", - сказав в інтерв'ю виконавчий директор SLB.
Додається, що минулого року НАЗК внесло SLB до списку "міжнародних спонсорів війни", що є частиною глобальної кампанії з викриття компаній, які ведуть бізнес з Росією.
У заяві SLB зазначено, що воно рішуче заперечує будь-які заяви про те, що воно "будь-яким чином схвалювало або підтримувало насильство проти народу України".
Ле Пеш сказав, що SLB запровадила контроль "для запобігання та заборони будь-яких поставок і підтримки технологій" до Росії з липня - крок, який, на його думку, у довгостроковій перспективі погіршить здатність країни розробляти деякі з її морських нафтових родовищ.
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