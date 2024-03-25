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Може нести 13 бомб на відстань 2 000 км. Іран представив дрон Gaza
10:54 25.03.2024 |
Іран презентував новітній далекобійний дрон GAZA, який має розмах крил 20 метрів і може летіти на висоті 10 кілометрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За даними видання, дрон було презентовано на виставці зброї Qatar Expo, яка проходить у березні 2024 року у місті Доха. Там також було показано інші зразки зброї, які Іран може передати своїм спільникам - Росії, Венесуелі або Судану.
Однак безпілотник Gaza особливий тим, що може переносити 13 бомб.
Технічні характеристики БПЛА GAZA:
* може нести 13 бомб;
* обладнаний турбогвинтовим двигуном;
* дальність польоту - 1 243 миль (2 000 км);
* висота польоту - 35 тис. футів (10,6 км);
* розмаху крил - 68 футів (20,7 м);
* наявність супутникового зв'язку;
* швидкість, вантажопідйомність - невідома.
Як заявляють іранські виробники, виріб вже готовий до експлуатації. Однак наразі не відомо, яка його вартість та які країни можуть його купити.
Як пише WSJ, увагу журналістів привернули російськомовні брошури - вони лежали поруч з ракетами протиповітряної оборони. А ось іспаномовні було помічено біля ракетно-космічної установки.
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