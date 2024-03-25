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FT: США планують велике оновлення безпекової угоди з Японією через загрозу Китаю
10:20 25.03.2024 |
США і Японія планують найбільше за понад 60 років оновлення договору про безпеку на тлі загроз з боку Китаю.
Про це стало відомо виданню Financial Times, повідомляє "Європейська правда".
Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосять про плани реструктуризації військового командування США в Японії з метою посилення оперативного планування і навчань між країнами, розповіли джерела видання.
За їхніми словами, план буде оприлюднений 10 квітня, коли Байден прийме Кісіду в Білому домі.
Союзники хочуть зміцнити свої зв'язки у сфері безпеки, щоб відповісти на те, зростання загрози з боку Китаю, яка вимагає від їхніх військових співпраці і більш злагодженого планування, особливо в кризових ситуаціях, таких як потенційний конфлікт на Тайвані.
Білий дім, Пентагон та командування Тихоокеанського флоту США відмовилися від коментарів. Японський уряд також не надав коментарів.
Раніше адмірал Джон Аквіліно, керівник Індо-Тихоокеанського командування США заявив, що Китай нарощує свій військовий та ядерний арсенал та буде готовий до вторгнення на Тайвань до 2027 року.
У грудні минулого року ЗМІ повідомили, що глава Китаю Сі Цзіньпін заявив президенту США Джо Байдену під час їхнього саміту в Сан-Франциско, що Пекін возз'єднає Тайвань з материковим Китаєм, але коли це відбудеться - ще не визначено.
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