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Сенат США у нічному голосуванні все ж затвердив бюджет на 1,2 трлн доларів
09:47 23.03.2024 |
У ранкові години суботи Сенат Конгресу США затвердив багатостраждальний бюджет обсягом 1,2 трлн доларів - за кілька годин після того, як формально гроші на функціонування уряду закінчилися.
Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".
74 голосами проти 24 сенатори у нічному голосуванні затвердили повноцінний бюджет обсягом 1,2 трлн доларів, що забезпечуватиме урядові програми до кінця фінансового року і знімає загрозу призупинення роботи уряду, так званого "шатдауну", до середини осені.
Після цього голосування бюджет спрямують на підпис до президента США Джо Байдена.
Голосування у Сенаті відбулося фактично після формального настання "шатдауну", оскільки демократи і республіканці узгодили позиції щодо нього в останній момент та не встигли проголосувати до опівночі. Проте Білий дім одразу заявив, що федеральні відомства не призупинятимуть роботу, з огляду на впевненість у схваленні проєкту найближчим часом.
У п'ятницю ще зберігалися побоювання, що справа може дійти до "шатдауну", оскільки сенатські поправки до вже схваленого у Палаті представників проєкту бюджету означали би, що його потрібно знову виносити на голосування у Палаті представників, яка пішла на двотижневу перерву.
За кілька тижнів перед цим окремо затвердили частину повноцінного бюджету, також за лічені години до крайнього терміну.
У підсумку Конгрес схвалив бюджет на поточний фінансовий рік із 6-місячною затримкою. Причиною такої ситуації стали суперечки між членами Конгресу щодо низки питань, зокрема через те, що консерватори вимагали більшого скорочення видатків, ніж було прийнятно для демократів і Білого дому. Через таку ситуацію Конгресу довелося кілька разів ухвалювати тимчасовий, короткостроковий бюджет, щоб не допустити зупинки роботи урядових відомств і програм.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, після схвалення бюджету у Палаті представників трампістка Марджорі Тейлор Грін ініціювала відставку спікера-однопартійця Майка Джонсона, звинувативши його у тому, що він "занадто багато віддав" президенту Джо Байдену та демократам під час переговорів про фінансування уряду. Невідомо, чи їй вдасться зібрати достатньо голосів для своєї ініціативи.
Раніше спікер Джонсон заявив, що законопроєкт про додаткове фінансування на підтримку України розглянуть у Палаті представників, щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.
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