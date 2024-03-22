Судновласники бояться відправляти нові танкери через Червоне море - Bloomberg

Судновласники стали рідше відправляти сучасні судна через Червоне море внаслідок атак із боку єменських повстанців-хуситів з воєнізованого угруповання «Ансар Алла».

Про скорочення кількості проходів нових суден через небезпечну акваторію повідомляє Bloomberg із посиланням на власні підрахунки.

Аналітики взяли до уваги 10 тис. комерційних суден, які перетнули Червоне море або пройшли мис Доброї Надії з 1 грудня 2023 року до 10 березня 2024-го. За підсумками дослідження з'ясувалося, що порівняно з тим же періодом 2022-2023 років кількість проходів нових танкерів і торгових суден через акваторію Червоного моря помітно знизилася.

Замість відправки сучасних суден логістичні компанії стали частіше залучати старі танкери без інформації про їхнє страхування. Ця тенденція - серйозна небезпека для акваторії, оскільки такі судна схильні до більшого ризику затоплення й розливів нафти. Остання обставина, у свою чергу, може призвести до забруднення коралових рифів і портів.

Раніше агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що після перемовин хусити пообіцяли не обстрілювати російські й китайські судна в акваторії Червоного моря. При цьому співрозмовники уточнили, що кроком у відповідь москви і Пекіна може стати надання політичної підтримки воєнізованому угрупованню.

