Нью-Йорк знову назвали головним міжнародним фінансовим центром

Нью-Йорк уже сьомий рік поспіль займає перше місце у списку найбільших фінансових центрів світу.

Про це йдеться в огляді фінансової консалтингової компанії Z/Yen Group Ltd., яка розраховує індикатор Global Financial Centres Index (GFCI), передає Укрінформ.

Зазначається, що в сфері фінансових технологій Нью-Йорк зберігає свої лідируючі позиції з 2018 року, за ним слідує Лондон. Сінгапур зайняв третє місце, після нього йде Гонконг (4 місце), Сан-Франциско (5 місце), чому сприяє його сильна роль у фінансуванні технологій. Шанхай зайняв шосту позицію у рейтингу, за ним іде Женева (7 місце), Лос-Анджелес опустився на восьме місце. Чикаго залишається на дев'ятому, а Сеул посів 10-те місце, змістивши Пекін на 11-ту позицію.

Серед фінансових центрів Східної Європи та Середньої Азії лідирує Астана (66 місце), Таллінн зайняв 81 позицію, Варшава - 96 місце, далі йде Рига ( 99 місце). Замикає рейтинг Буенос-Айрес (121 місце).

Як зазначає Reuters, Нью-Йорк обігнав Лондон після того, як Британія проголосувала за вихід з ЄС у 2016 році, що поставило під сумнів здатність Лондона залишатися конкурентоспроможним на глобальному рівні.

Як зазначається, у дослідженні проаналізовано 121 фінансовий центр на основі 48 365 оцінок, 8 494 з яких надали фінансові фахівці, а також кількісних даних Світового банку, ОЕСР, ООН та інших організацій.

Як повідомляв Укрінформ, у щорічному звіті World Happiness Report сьомий рік поспіль Фінляндію визнано найщасливішою країною світу.