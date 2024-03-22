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АНАЛІТИКА

В ООН засудили масовану ракетну атаку РФ: Вплив сьогоднішніх ударів призведе до загострення вже жахливої гуманітарної ситуації в Україні

 

Гуманітарний координатор ООН в Україні Деніз Браун рішуче засудила удари, яких росіяни завдали по критично важливій інфраструктурі України в ніч на п'ятницю.

"Я обурена масштабом сьогоднішніх ударів Збройних сил Російської Федерації по об'єктах енергетичної інфраструктури по всій Україні. Унаслідок цих ударів мешканці великих міст, таких як Харків, Кривий Ріг, Запоріжжя, та інших населених пунктів по всій країні залишилися без світла та водопостачання", - йдеться в тексті заяви Браун, оприлюдненій на сайті ООН у п'ятницю.

Вона також наголосила, що "значний вплив сьогоднішніх ударів по критично важливій цивільній інфраструктурі призведе до загострення вже жахливої гуманітарної ситуації для мільйонів людей в Україні".

Окрім цього, координаторка ООН зазначила, що ворожі удари спричинили нові страждання для людей, оскільки внаслідок атаки є загиблі, також пошкоджено будинки й школи.

"Згідно з міжнародним гуманітарним правом, мирні жителі та цивільна інфраструктура мають бути захищені. Міжнародного гуманітарного права необхідно дотримуватися", - наголосила вона.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Рорія
 

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