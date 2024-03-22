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Усі індійські НПЗ більше не приймають нафту з російських танкерів «Совкомфлоту» - Bloomberg
13:19 22.03.2024 |
Тепер уже всі індійські нафтопереробники відмовляються приймати російську сиру нафту, що перевозиться танкерами «Совкомфлоту» через санкції США, що ще більше ускладнює торгівлю, яка процвітала після вторгнення РФ в Україну два роки тому.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.
За словами співрозмовників, приватні та державні нафтопереробники, включаючи найбільшу - Indian Oil Corp. - припинили приймати вантажі, якщо вони знаходяться на танкерах «Совкомфлоту».
Джерела агентства додали, що нафтопереробники ретельно перевіряють право власності на кожне судно, щоб переконатися, що воно не пов'язане з російською компанією чи іншими санкціонованими групами.
Індійські компанії Indian Oil, Bharat Petroleum Corp., Hindustan Petroleum Corp., Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd. і Nayara Energy Ltd не відразу відповіли на електронні листи з проханням про надання коментарів.
Минулого місяця Офіс із контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США включило до санкційного списку «Совкомфлот» і 14 танкерів із сирою нафтою, в яких ця російська державна компанія має інтерес.
Індія була основним покупцем російської нафти з моменту вторгнення РФ в Україну, але посилення санкцій з боку США призвело до зменшення торгівлі між країнами й до того, що індійські нафтопереробники шукають дорожчу нафту з інших регіонів, наприклад із США.
Цього тижня «Совкомфлот» заявив, що санкції створюють тиск на його діяльність.
Як повідомляв Укрінформ, індійський холдинг Reliance Industries, оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу, не прийматиме нафту з танкерів російської компанії «Совкомфлот»(СКФ) через санкції США.
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