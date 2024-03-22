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ЄС планує поставити економіку на «військові рейки»: Мішель назвав три цілі
09:41 22.03.2024 |
Європейський союз має намір поставити свою економіку на "військові рейки". Для цього необхідно виконати три цілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Європейської ради Шарля Мішеля у Twitter та прессекретаря голови Євроради Катерину Касінге у Twitter.
Він зазначив, що зараз блок має підвищити готовність до оборони та поставити економіку на "військові рейки", щоб "відповідати гостроті загрози".
За словами Мішеля, це передбачає:
* підтримку України прямо зараз;
* інвестування краще та швидше;
* полегшення доступу до державного та приватного фінансування оборонного сектору.
Лідери країн Євросоюзу також домовилися:
* стимулювати розвиток та спільні закупівлі для усунення критичних прогалин у потенціалі ЄС;
* збільшити спільні інвестиції в оборону, від досліджень та розробок до стадії планування, індустріалізації та спільних закупівель;
* підвищити стійкість європейської оборонної промисловості, її гнучкість та здатність розробляти та виробляти інноваційну оборонну продукцію;
* стимулювати подальшу інтеграцію європейського оборонного ринку в рамках Євросоюзу;
* підтримати ініціативи щодо продовження інвестицій у кваліфіковану робочу силу.
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