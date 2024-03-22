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АНАЛІТИКА

ЄС планує поставити економіку на «військові рейки»: Мішель назвав три цілі

 

Європейський союз має намір поставити свою економіку на "військові рейки". Для цього необхідно виконати три цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Європейської ради Шарля Мішеля у Twitter та прессекретаря голови Євроради Катерину Касінге у Twitter.

Він зазначив, що зараз блок має підвищити готовність до оборони та поставити економіку на "військові рейки", щоб "відповідати гостроті загрози".

За словами Мішеля, це передбачає:

* підтримку України прямо зараз;

* інвестування краще та швидше;

* полегшення доступу до державного та приватного фінансування оборонного сектору.

Лідери країн Євросоюзу також домовилися:

* стимулювати розвиток та спільні закупівлі для усунення критичних прогалин у потенціалі ЄС;

* збільшити спільні інвестиції в оборону, від досліджень та розробок до стадії планування, індустріалізації та спільних закупівель;

* підвищити стійкість європейської оборонної промисловості, її гнучкість та здатність розробляти та виробляти інноваційну оборонну продукцію;

* стимулювати подальшу інтеграцію європейського оборонного ринку в рамках Євросоюзу;

* підтримати ініціативи щодо продовження інвестицій у кваліфіковану робочу силу.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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