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Єврокомісія оголосить підвищення мит на агропродукцію з РФ та Білорусі
08:58 22.03.2024 |
Європейська комісія в п'ятницю оголосить про нові мита на деякі види російського та білоруського сільськогосподарського імпорту.
Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після саміту лідерів ЄС в Брюсселі в четвер, повідомляє "Європейська правда".
Фон дер Ляєн сказала, що комісія підготувала пропозицію щодо підвищення мит на російський і білоруський імпорт зернових, насіння олійних культур і переробних продуктів, і для цієї пропозиції є "кілька вагомих причин".
"Це не дозволить російському зерну дестабілізувати ринок цих продуктів ЄС. Це не дозволить Росії використовувати доходи від експорту цих товарів до ЄС. І це забезпечить, щоб нелегальний російський експорт краденого українського зерна не потрапляв на ринок ЄС", - сказала фон дер Ляєн.
Цей крок комісії стане першим обмеженням на російські продовольчі товари з часу повномасштабного вторгнення в Україну.
Президент Володимир Зеленський у зверненні до саміту ЄС назвав "нечесним", що у Європу везуть російську продовольчу продукцію у той час, як українське зерно викидають на асфальт чи залізничну колію.
Напередодні міністри сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії звернулися до Європейської комісії із закликом заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі до Європейського Союзу.
Раніше ЗМІ повідомляли, що комісія оголосить про мито в розмірі 95 євро за тонну на зернові з Росії та Білорусі. За словами джерел, це призведе до зростання цін щонайменше на 50%, що знищить попит.
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