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АНАЛІТИКА

ЄС вирішив почати переговори про вступ з Боснією і Герцеговиною

 

Лідери ЄС на саміті вирішили почати переговори про членство з Боснією і Герцеговиною.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив глава Євроради Шарль Мішель.

"Європейська Рада щойно прийняла рішення про початок переговорів про вступ до ЄС з Боснією і Герцеговиною. Вітаю вас!

Ваше місце в нашій європейській родині", написав Мішель у Twitter (X)

Він наголосив, що сьогоднішнє рішення є ключовим кроком вперед на шляху країни до ЄС.

"Тепер потрібно продовжити важку роботу, щоб Боснія і Герцеговина неухильно рухалася вперед, як того бажає ваш народ", - заявив Мішель.

Раніше повідомлялося, що прогрес Боснії та Герцеговини на її шляху приєднання до ЄС може ускладнити лідерам Євросоюзу на саміті цього тижня ухвалення рішення щодо України та Молдови.
 

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