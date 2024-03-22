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ЄС вирішив почати переговори про вступ з Боснією і Герцеговиною
23:39 21.03.2024 |
Лідери ЄС на саміті вирішили почати переговори про членство з Боснією і Герцеговиною.
Як пише "Європейська правда", про це повідомив глава Євроради Шарль Мішель.
"Європейська Рада щойно прийняла рішення про початок переговорів про вступ до ЄС з Боснією і Герцеговиною. Вітаю вас!
Ваше місце в нашій європейській родині", написав Мішель у Twitter (X)
Він наголосив, що сьогоднішнє рішення є ключовим кроком вперед на шляху країни до ЄС.
"Тепер потрібно продовжити важку роботу, щоб Боснія і Герцеговина неухильно рухалася вперед, як того бажає ваш народ", - заявив Мішель.
Раніше повідомлялося, що прогрес Боснії та Герцеговини на її шляху приєднання до ЄС може ускладнити лідерам Євросоюзу на саміті цього тижня ухвалення рішення щодо України та Молдови.
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