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Поляки тимчасово припинять блокування ПП «Зосин-Устилуг»
17:21 21.03.2024 |
Польські протестувальники, як очікується, о 20:00 припинять блокувати рух транспортних засобів перед пунктом пропуску "Зосин-Устилуг".
Про це повідомляє Державна митна служба України у Telegram, пише "Європейська правда".
"За інформацією польської сторони, сьогодні, 21 березня, з 20:00 тимчасово припиняється протест, пов'язаний із частковим обмеженням руху транспортних засобів перед пунктом пропуску "Зосин", - ідеться в повідомленні.
"Повідомляється, що рух здійснюватиметься без ускладнень", - наголошується в повідомленні українських митників.
Напередодні посол України в Польщі Василь Зварич повідомив про відновлення руху усіх транспортних засобів у пункті пропуску "Медика-Шегині".
Нагадаємо, у середу, 20 березня, польські фермери влаштували сотні демонстрацій та блокад по всій території Польщі.
Українські прикордонники повідомили про розширення блокади протестувальників біля КПП "Медика-Шегині" у тому числі на пасажирські автобуси, що прямують на в'їзд та виїзд з України.
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