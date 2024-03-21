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АНАЛІТИКА

Турецький ЦБ підняв ставку на 500 б.п. - до 50% річних

 

Центробанк Туреччини підвищив ключову процентну ставку на 500 базисних пунктів за підсумками засідання у четвер і дав зрозуміти, що продовжить посилювати політику у разі подальшого посилення інфляції.

Ставку за семиденними операціями РЕПО піднято до 50% річних з 45%, йдеться в повідомленні ЦБ.

Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, припускав, що ставку буде збережено на колишньому рівні.

Турецький ЦБ повернувся до циклу посилення політики після лютневої паузи.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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