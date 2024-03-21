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США схвалили продаж Бахрейну танків Abrams
15:45 21.03.2024 |
Державний департамент США схвалив продаж Бахрейну своїх танків M1A2 Abrams, а також пов'язаних з ним транспортних засобів і обладнання на суму 2,2 мільярда доларів.
Сума угоди приблизно оцінюється у 2,2 мільярда доларів. Її було передано до Конгресу США для остаточного затвердження.
Бахрейн захотів придбати 50 танків M1A2 SEPv3 Abrams, а також додаткові допоміжні машини: вісім інженерних машин M1150 ABV, вісім мостоукладальників M110 AVLB, вісім важких штурмових мостів (HASB), а також кілька вантажівок M978A4 (HEMTT) з вантажно-розвантажувальними системами.
Нинішній парк танків Королівської армії Бахрейну складається з близько 100 M60A3, отриманих з 1987 року (ще 80 є в наявності).
Потенційний продаж також містить в собі 100 спарених кулеметів M240 калібру 7,62 мм, газотурбінні двигуни AGT1500; 6000 120-мм багатоцільових трасувальних снарядів M1002 і 5760 120-мм фугасних багатоцільових трасувальних снарядів M1147.
Також до майбутнього постачання увійдуть великокаліберні кулемети M2A1 Browning, якими будуть оснащені дистанційно керовані установки CROWS-LP.
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