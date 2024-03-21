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Армія США відмовилась від встановлення лазерної зброї на літак
15:41 21.03.2024 |
Військово-повітряні сили США скасували свій і без того проблемний план інтегрувати лазерну зброю високої енергії на ганшип AC-130J Ghostrider.
Речник Командування спеціальних операцій ВПС США пояснив, що бортовий лазер високої енергії (AHEL) зазнав технічних проблем під час нещодавніх наземних випробувань.
Зазначається, що певні труднощі призвели до того, що зброя не змогла себе показати в льотних випробуваннях, тим самим зменшивши надії на успіх. Прессекретар конкретно не розкрив технічні проблеми, однак сказав, що AHEL все ще здатний виконувати значну роботу високої потужності.
Відомо, що поки що ніхто не скасує всю програму AHEL, а лише відбудеться переоцінка планів щодо системи озброєння.
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