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АНАЛІТИКА

П'ять країн ЄС закликали Єврокомісію заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі

 

Міністри сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії звернулися до Європейської комісії із закликом заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі до Європейського Союзу.

Про це повідомило Міністерство сільського господарства Литви на своєму офіційному сайті, пише "Європейська правда".

У зверненні до єврокомісарів, ініційованому Литвою, міститься прохання забезпечити співпрацю країн-членів ЄС, щоб це обмеження було ефективно реалізовано на всій території Євросоюзу.

Міністри також наголосили на важливості впровадження заходів, спрямованих на недопущення можливого вкраденого з України зерна на ринок ЄС.

За словами міністра сільського господарства Кястутіса Навіцкаса, санкцій ЄС проти країни-агресора недостатньо, тому потрібні додаткові заходи для обмеження доступу російських товарів на ринок ЄС.

"Ми просимо ЄК проаналізувати можливість обмеження імпорту до ЄС харчових продуктів походженням з Росії та Білорусі... Поки Росія веде жорстоку незаконну війну проти України, її зерно продовжує надходити на ринок ЄС. Наприклад, у 2023 році ЄС імпортував 1,53 млн тонн російського зерна на 437,5 млн євро", - каже литовський міністр.

Міністри сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії наголошують, що Росія використовує прибуток від експорту зерна до ЄС для фінансування війни з Україною. Ці кошти йдуть на виробництво ракет, безпілотників та іншої зброї, яка використовується для знищення цивільної інфраструктури, житлових будинків і людей.
 

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