Фінансові новини
- |
- 21.03.24
- |
- 12:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
П'ять країн ЄС закликали Єврокомісію заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі
10:26 21.03.2024 |
Міністри сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії звернулися до Європейської комісії із закликом заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі до Європейського Союзу.
Про це повідомило Міністерство сільського господарства Литви на своєму офіційному сайті, пише "Європейська правда".
У зверненні до єврокомісарів, ініційованому Литвою, міститься прохання забезпечити співпрацю країн-членів ЄС, щоб це обмеження було ефективно реалізовано на всій території Євросоюзу.
Міністри також наголосили на важливості впровадження заходів, спрямованих на недопущення можливого вкраденого з України зерна на ринок ЄС.
За словами міністра сільського господарства Кястутіса Навіцкаса, санкцій ЄС проти країни-агресора недостатньо, тому потрібні додаткові заходи для обмеження доступу російських товарів на ринок ЄС.
"Ми просимо ЄК проаналізувати можливість обмеження імпорту до ЄС харчових продуктів походженням з Росії та Білорусі... Поки Росія веде жорстоку незаконну війну проти України, її зерно продовжує надходити на ринок ЄС. Наприклад, у 2023 році ЄС імпортував 1,53 млн тонн російського зерна на 437,5 млн євро", - каже литовський міністр.
Міністри сільського господарства Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії наголошують, що Росія використовує прибуток від експорту зерна до ЄС для фінансування війни з Україною. Ці кошти йдуть на виробництво ракет, безпілотників та іншої зброї, яка використовується для знищення цивільної інфраструктури, житлових будинків і людей.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нічна атака РФ: ППО збила всі ракети, випущені в бік Києва
|План Ukraine Facility: які реформи має виконати Україна на шляху до €50 мільярдів від ЄС
|Боєприпаси для F-16 і дрони. Нідерланди виділили новий пакет військової допомоги
|В Пентагоні назвали «червоні лінії» для України у використанні F-16
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США хочуть ввести санкції проти таємної китайської мережі чіпів Huawei
|Австралія приєдналася до коаліції безпілотників для України
|П'ять країн ЄС закликали Єврокомісію заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі
|Поляки відновили пасажирський рух через пункт «Медика – Шегині»
|Єврокомісія запропонувала поступово інтегрувати нових членів у процесі розширення ЄС
|Близько десяти китайських банків перестали приймати платежі в юанях із РФ – ЗМІ
Бізнес
|Skoda представила новий кросовер Epiq
|«Jetson Thor». Nvidia запускає платформу з генеративним ШІ для створення роботів-гуманоїдів
|NVIDIA представила архітектуру Blackwell, GPU B200 на ній, інтерфейс NVLINK 7.2T, сервери та суперкомп'ютери на їхній основі
|Інвестиції у світові фінтех-компанії впали до мінімуму за 6 років, – KPMG
|Qualcomm представила Snapdragon 8s Gen 3: процесор для недорогих флагманських смартфонів
|Apple доведеться заплатити $490 млн через помилку Тіма Кука
|Mercedes-Benz тестує людиноподібних роботів на заводі в Угорщині