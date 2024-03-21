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АНАЛІТИКА

Поляки відновили пасажирський рух через пункт «Медика – Шегині»

 

Польські протестувальники ввечері 20 березня розблокували рух пасажирського транспорту на пункті пропуску "Шегині - Медика", що на кордоні з Україною.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

"У пункті пропуску "Шегині-Медика" відновлено пропуск легкових автомобілів і автобусів у обох напрямках", - йдеться у повідомленні.

Як пише Укрінформ, генеральний консул України в Любліні Олег Куць подякував польській поліції та почесному консулу України в Перемишлі за допомогу і сприяння у тому, що попри блокаду фермерами кордону рух автобусів через кордон усе ж певним чином відбувався.

Нагадаємо, напередодні польські страйкарі почали блокувати рух автобусів у пункті пропуску "Медика - Шегині". Протестувальники пропускали по одному автобусу на дві години, як на в'їзд в Україну, так і на виїзд.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Польща
 

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