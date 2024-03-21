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Єврокомісія запропонувала поступово інтегрувати нових членів у процесі розширення ЄС
09:52 21.03.2024 |
Європейська комісія у середу опублікувала офіційну комунікацію про розширення ЄС та необхідні внутрішні реформи Євросоюзу, у якій, серед іншого, рекомендувала поступово інтегрувати нових членів до спільноти ще до їхнього вступу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ЄК.
Ця комунікація є першим кроком на шляху до неминучих реформ ЄС, щоб підготувати ЄС до розширення, вказали у комісії.
У документі розглядають наслідки розширення ЄС у чотирьох основних сферах - цінностях, політиках, бюджеті та управлінні - і закладають підґрунтя для внутрішньої реформи ЄС перед розширенням.
Примітно також, що Єврокомісія, схоже, відсторонила від розробки цього питання профільного угорського комісара Олівера Варгеї.
Під час представлення нової політики або законодавчої пропозиції ЄК зазвичай наводить заяву комісара-доповідача або кількох комісарів, співвідповідальних за тематику; така цитата наведена і цього разу.
Але попри те, що загалом питання розширення належить до компетенції комісара Варгеї, пресреліз Єврокомісії про нього не згадує, а натомість відзначає лише словацького віцепрезидента ЄК Мароша Шефчовича, в сферу відповідальності якого входять інституційні відносини в ЄС та прогнозування розвитку.
"Розширення - це геостратегічна інвестиція, що збільшує політичну та економічну вагу ЄС на світовій арені. Воно закріплює демократію на всьому континенті та посилює конкурентоспроможність Єдиного ринку, наприклад, зменшуючи критичну зовнішню залежність.
Але для того, щоб повністю скористатися можливостями цієї геополітичної інвестиції, як ЄС, так і майбутні держави-члени повинні бути добре підготовленими", - заявив Шефчович.
У документі комісія наполягає, що держави, які прагнуть вступити, повинні бути добре підготовлені, а процес вступу повинен залишатися заснованим на заслугах.
Комісія виступила за поступову інтеграцію країн-кандидатів ще задовго до їхнього вступу в ЄС. Процес розширення запропонує "країнам-кандидатам і потенційним кандидатам розширені можливості для "поступової інтеграції"... у вибрані політики ЄС ще до їхнього вступу, шляхом надання їм певних переваг і зобов'язань, пов'язаних із членством в ЄС", - сказано у документі.
Однак комісія підкреслює, що повноправне членство вимагатиме "повного дотримання єдиного всеосяжного набору прав і зобов'язань".
Серед запропонованих реформ комісія рекомендує перейти від вимоги одностайності до необхідності голосування кваліфікованою більшістю голосів у певних сферах зовнішньої та безпекової політики.
Комісія вважає, що "управління ЄС можна швидко покращити, використовуючи весь потенціал чинних договорів, таких як passerelles clauses, що дозволяють перейти від одностайності до голосування кваліфікованою більшістю в Раді ЄС у ключових сферах".
У документі також наголошено, що Євросоюз повинен зберігати беззаперечну повагу до основних цінностей ЄС і продовжувати застосовувати їх при прийнятті нових членів.
Стосовно бюджету комісія вказує, що майбутні програми витрат ЄС слід розробляти з урахуванням розширення. Водночас точні фінансові наслідки розширення в першу чергу залежатимуть від його термінів, обсягу та результату переговорів про приєднання на основі заслуг.
Нагадаємо, деякі столиці ЄС нервували через цей документ, оскільки не хотіли, щоб до червневих євровиборів питанню розширення приділяли багато уваги.
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