Польща приєдналася до коаліції США з безпеки у Червоному морі

Польща приєдналася до Об'єднаних морських сил (CMF) із забезпечення безпеки на Червоному морі під керівництвом США.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення оперативного командування Збройних сил Польщі у Twitter.

"Ми раді вітати Польщу як члена CMF. Участь Польщі в цій коаліції країн, прихильних до регіональної морської безпеки, приносить нам велику користь. Я з нетерпінням чекаю можливості бути "Готовими разом" з нашими новими партнерами, оскільки CMF продовжує встановлювати глобальні стандарти морського співробітництва", - сказав віце-адмірал Джордж Вікофф, командувач CMF.

CMF складається зі штабу та п'яти об'єднаних оперативних груп, діяльність яких спрямована на боротьбу з тероризмом, запобігання піратству, заохочення регіонального співробітництва та сприяння безпечному морському середовищу.

Військово-морське партнерство підтримує міжнародний порядок, заснований на правилах, забезпечуючи безпеку і стабільність на території площею 3,2 мільйона квадратних миль, що охоплює одні з найважливіших морських шляхів у світі.

CMF, до складу якого входять 42 держави, є найбільшим військово-морським партнерством у світі.