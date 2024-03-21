Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Австралія і Британія уклали новий договір про оборону і безпеку, мають намір разом тренувати українських військових

 

Міністри оборони Австралії та Великої Британії Річард Марлес і Грант Шаппс підписали оборонну угоду, яка має допомогти країнам разом реагувати на актуальні виклики.

"Сьогодні Річард Марлес і міністр оборони Сполученого Королівства Ґрант Шаппс підписали угоду про співпрацю у сфері оборони та безпеки, оновивши партнерство для вирішення сучасних завдань", - йдеться в заяві на сайті Міноборони Австралії.

За даними Associated Press, угода покликана полегшити спільну роботу збройних сил двох країн на території одна одної; це положення передбачає спільну підготовку українських військ у Великій Британії.

Крім того, Шаппс і Марлес підтвердили готовність продовжувати співпрацю з нарощування потенціалу, "зокрема у форматі AUKUS". У вересні 2021 року США, Австралія та Велика Британія оголосили про створення тристороннього партнерства в сфері безпеки - AUKUS.

"Я думаю, одним із найважливіших елементів договору є те, що в ньому описується механізм, за допомогою якого ми проводитимемо консультації в разі, якщо одна з країн опиниться під загрозою", - зазначив Шаппс.

Договір також передбачає більш тісну співпрацю в сфері ведення війни під водою, розмінування морів, науки і технологій.

Угоду підписали за підсумками щорічних переговорів Австралії та Великої Британії на рівні міністрів оборони.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,1399
  0,0061
 0,02
EUR
 1
 42,4394
  0,0247
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,7679  0,12 0,32 39,3221  0,13 0,32
EUR 42,2511  0,01 0,03 42,9932  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8900  0,25 0,64 38,9200  0,23 0,60
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес