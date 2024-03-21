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Глава Rheinmetall запропонував створити аналог ізраїльського «Залізного купола» для Європи
23:29 20.03.2024 |
Генеральний директор найбільшого в Європі виробника боєприпасів Rheinmetall заявив, що лідерам ЄС слід розглянути можливість встановлення систем ППО малої дальності, подібних до ізраїльського "Залізного купола".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Заява Арміна Паппергера прозвучала на тлі того, що столиці ЄС збільшують військові витрати через зростання побоювань загрози Росії континенту і прагнуть усунути давні обмеження в існуючих системах оборони.
Паппергер сказав, що протиповітряна оборона ближньої дії - це "те, що вони хочуть створити в Європі", вказавши на один із аспектів ініціативи, що підтримується Берліном, "Європейський небесний щит".
"Я також вважаю, що це хороша ідея - мати європейське рішення, подібне до "Залізного купола"", - сказав він Financial Times.
"Залізний купол" має дальність дії до 70 км і використовується Ізраїлем з 2011 року для перехоплення ракет малої дальності.
Аналітики назвали захист великих територій континентальної Європи аналогічною системою надуманою, але країни ЄС вклали кошти у низку технологій протиповітряної оборони.
Інший керівник європейського оборонного відомства заявив, що Європа вже має "всі можливості для створення повноцінних рівнів протиповітряної оборони".
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