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АНАЛІТИКА

Глава Rheinmetall запропонував створити аналог ізраїльського «Залізного купола» для Європи

 

Генеральний директор найбільшого в Європі виробника боєприпасів Rheinmetall заявив, що лідерам ЄС слід розглянути можливість встановлення систем ППО малої дальності, подібних до ізраїльського "Залізного купола".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Заява Арміна Паппергера прозвучала на тлі того, що столиці ЄС збільшують військові витрати через зростання побоювань загрози Росії континенту і прагнуть усунути давні обмеження в існуючих системах оборони.

Паппергер сказав, що протиповітряна оборона ближньої дії - це "те, що вони хочуть створити в Європі", вказавши на один із аспектів ініціативи, що підтримується Берліном, "Європейський небесний щит".

"Я також вважаю, що це хороша ідея - мати європейське рішення, подібне до "Залізного купола"", - сказав він Financial Times.

"Залізний купол" має дальність дії до 70 км і використовується Ізраїлем з 2011 року для перехоплення ракет малої дальності.

Аналітики назвали захист великих територій континентальної Європи аналогічною системою надуманою, але країни ЄС вклали кошти у низку технологій протиповітряної оборони.

Інший керівник європейського оборонного відомства заявив, що Європа вже має "всі можливості для створення повноцінних рівнів протиповітряної оборони".
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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