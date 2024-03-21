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Шольц закликав не переоцінювати міць Росії
22:56 20.03.2024 |
Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) закликав не переоцінювати силу Росії.
"Росія не така сильна, як зараз думають. У військовому відношенні війна Росії проти України, звичайно, жорстока, але внутрішньополітично репресивна російська система демонструє ознаки відсутності сили", - заявив Шольц у Бундестазі в середу, 20 березня.
Зокрема, канцлер вказав на "сфальсифіковані вибори" в Росії. "Усунення від участі у виборах кандидатів у президенти, у яких не було великих шансів, але які, можливо, отримали б надто багато голосів, - усе це аж ніяк не прояв сили", - зазначив він.
Шольц зауважив, що "тим важливіше, щоб Європейський Союз згуртовано і невтомно підтримував Україну".
За його словами, Володимир Путін "прорахувався, якщо думає, що в цій війні йому потрібно лише почекати, і ми дамо слабину". "Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Ми стоїмо згуртовано - Німеччина і Франція, увесь Європейський Союз - і саме цей сигнал ми посилаємо Росії всіма нашими рішеннями", - додав він.
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Канцлер висловився за посилення співпраці в рамках ЄС у сфері виробництва озброєнь. "Нам потрібне розширення співпраці у сфері військової економіки, співпраця у справі оснащення наших країн зброєю", - наголосив він.
Шольц зробив ці заяви напередодні дводенного саміту лідерів країн ЄС у Брюсселі. На зустрічі йтиметься, зокрема, про надання підтримки Україні.
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