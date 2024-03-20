Словаччина все ж ліквідувала спеціальну антикорупційну прокуратуру попри критику ЄС

Словаччина ліквідувала в середу свій спеціальний підрозділ прокуратури у справах про хабарництво, незважаючи на занепокоєння Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Ліквідація спеціальної прокуратури, що займається розслідуванням тяжких злочинів і корупції, є частиною ширшого перегляду кримінального кодексу, який прем'єр-міністр Роберт Фіцо проштовхнув, незважаючи на протести громадськості та попередження ЄС.

Критики кажуть, що Фіцо завдає шкоди демократії так само як це зробив прем'єр-міністр Віктор Орбан у сусідній Угорщині.

Європейська комісія заморозила близько 20 мільярдів євро допомоги Угорщині за підрив демократичної системи стримувань і противаг.

Джерела у Брюсселі, однак, не очікують, що подібне покарання щодо Словаччини буде застосоване найближчим часом, оскільки Фіцо дотримується загальної лінії в іншому місці.

"Було б передчасно вдаватися до якихось серйозних каральних кроків. Наразі ми не розглядаємо Словаччину як серйозну проблему в міжнародних відносинах, наприклад, щодо України", - сказав один з дипломатів ЄС, який попросив не називати його ім'я.

Фіцо та Орбан поділяють критику України та "голубину" позицію щодо Росії. Але перший залишає такі коментарі для своєї внутрішньої аудиторії, тоді як другий неодноразово гальмував надання Києву пакетів підтримки з боку ЄС та запровадження санкцій проти Москви.

Один з посадовців ЄС описав обережне "балансування", щоб не відштовхнути Фіцо, але водночас спробувати об'єктивно оцінити стан демократії в Словаччині.

"Ви повинні бути дуже обережними з цим питанням. Є уроки, винесені з Угорщини", - сказав про Словаччину другий посадовець з центральних інституцій ЄС, додавши, що Єврокомісія повинна швидко відкрити справу щодо Словаччини за ліквідацію спецпрокуратури.

Третій посадовець ЄС сказав, що це може статися вже найближчими тижнями. Така справа може дійти до Суду ЄС і врешті-решт призвести до певних штрафів.

Але на це підуть місяці, і будь-які штрафи, призначені в конкретній справі, як правило, будуть набагато меншими, ніж суми, які Єврокомісія може вилучити зі спільного бюджету ЄС за ширші недоліки, як у випадку з Угорщиною.

9 лютого парламент Словаччини проголосував за зміни до кримінального кодексу та ліквідацію спеціальної прокуратури, що займається розслідуванням тяжких злочинів і корупції - законодавство, яке зазнало гострої критики в країні та в ЄС.

Зміни до законодавства передбачають, що ці справи передадуть до регіональних прокуратур, які не займалися такими злочинами протягом 20 років.

Це також означає пом'якшення покарань за корупцію та деякі інші злочини, зокрема можливість умовного засудження, а також значне скорочення строків давності.

Нагадаємо, на початку лютого в понад 30 містах Словаччини знову пройшли протести проти уряду Роберта Фіцо, у столиці Братиславі акція стала найбільшою і зібрала 30 тисяч учасників.