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Блокада кордону: Поляки почали блокувати рух автобусів на пункті «Медика – Шегині»
12:59 20.03.2024 |
Польські протестувальники почали блокувати рух автобусів у пункті пропуску "Медика - Шегині".
Про це повідомили у Державній прикордонній службі.
"Згідно з інформацією від польських колег обмеження руху автобусів розпочалося сьогодні близько 11:10. Його організатори блокують рух на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що страйкарі планують пропускати по одному автобусу на дві години, як на в'їзд в Україну, так і на виїзд.
Про терміни проведення блокування руху цієї категорії транспорту наразі не відомо.
Прикордонники закликають громадян та перевізників врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок.
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