Блокада кордону: Поляки почали блокувати рух автобусів на пункті «Медика – Шегині»

Польські протестувальники почали блокувати рух автобусів у пункті пропуску "Медика - Шегині".

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

"Згідно з інформацією від польських колег обмеження руху автобусів розпочалося сьогодні близько 11:10. Його організатори блокують рух на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що страйкарі планують пропускати по одному автобусу на дві години, як на в'їзд в Україну, так і на виїзд.

Про терміни проведення блокування руху цієї категорії транспорту наразі не відомо.

Прикордонники закликають громадян та перевізників врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок.