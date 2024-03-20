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АНАЛІТИКА

Блокада кордону: Поляки почали блокувати рух автобусів на пункті «Медика – Шегині»

 

Польські протестувальники почали блокувати рух автобусів у пункті пропуску "Медика - Шегині".

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

"Згідно з інформацією від польських колег обмеження руху автобусів розпочалося сьогодні близько 11:10. Його організатори блокують рух на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що страйкарі планують пропускати по одному автобусу на дві години, як на в'їзд в Україну, так і на виїзд.

Про терміни проведення блокування руху цієї категорії транспорту наразі не відомо.

Прикордонники закликають громадян та перевізників врахувати цю інформацію під час планування своїх поїздок.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Польща
 

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