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Фінляндія сьомий рік поспіль очолила світовий рейтинг щастя
12:35 20.03.2024 |
Щорічний звіт World Happiness Report визнав Фінляндію найщасливішою країною світу вже сьомий рік поспіль.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в опублікованому звіті.
Згідно з даними щорічного World Happiness Report, опублікованого в середу, сусіди Фінляндії - Данія, Ісландія та Швеція - також зберігають свої місця в першій десятці.
У цих країнах тісний зв'язок з природою та здоровий баланс між роботою та особистим життям сприяють лідерству у світових рейтингах щастя.
Водночас зростання відчуття нещастя, особливо серед молоді, призвело до того, що інші західні країни опустилися в рейтингу.
Сполучені Штати і Німеччина вперше випали з першої двадцятки з часу публікації першого звіту понад десять років тому. Їхнє місце зайняли Коста-Рика і Кувейт на 12 і 13 місцях відповідно.
Сербія, Болгарія і Латвія повідомили про найбільше зростання рівня щастя. Україна зайняла 105 місце.
Афганістан перебуває на останньому місці.
Звіт ґрунтується на даних глобального опитування людей у понад 140 країнах світу. Країни ранжуються за рівнем щастя на основі їхніх середніх оцінок життя за три попередні роки, в цьому випадку - з 2021 по 2023 рік. До уваги беруть такі фактори, як ВВП на душу населення, соціальна підтримка, тривалість здорового життя, свобода, щедрість і корупція.
Оприлюднення звіту збігається з Міжнародним днем щастя, який відзначають 20 березня.
Фінляндія очолювала цей рейтинг і в часи пандемії. Тоді її жителі високо оцінили заходи взаємної довіри, які допомогли захистити життя та засоби до існування.
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