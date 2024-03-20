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АНАЛІТИКА

Фінляндія сьомий рік поспіль очолила світовий рейтинг щастя

 

Щорічний звіт World Happiness Report визнав Фінляндію найщасливішою країною світу вже сьомий рік поспіль.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в опублікованому звіті.

Згідно з даними щорічного World Happiness Report, опублікованого в середу, сусіди Фінляндії - Данія, Ісландія та Швеція - також зберігають свої місця в першій десятці.

У цих країнах тісний зв'язок з природою та здоровий баланс між роботою та особистим життям сприяють лідерству у світових рейтингах щастя.

Водночас зростання відчуття нещастя, особливо серед молоді, призвело до того, що інші західні країни опустилися в рейтингу.

Сполучені Штати і Німеччина вперше випали з першої двадцятки з часу публікації першого звіту понад десять років тому. Їхнє місце зайняли Коста-Рика і Кувейт на 12 і 13 місцях відповідно.

Сербія, Болгарія і Латвія повідомили про найбільше зростання рівня щастя. Україна зайняла 105 місце.

Афганістан перебуває на останньому місці.

Звіт ґрунтується на даних глобального опитування людей у понад 140 країнах світу. Країни ранжуються за рівнем щастя на основі їхніх середніх оцінок життя за три попередні роки, в цьому випадку - з 2021 по 2023 рік. До уваги беруть такі фактори, як ВВП на душу населення, соціальна підтримка, тривалість здорового життя, свобода, щедрість і корупція.

Оприлюднення звіту збігається з Міжнародним днем щастя, який відзначають 20 березня.

Фінляндія очолювала цей рейтинг і в часи пандемії. Тоді її жителі високо оцінили заходи взаємної довіри, які допомогли захистити життя та засоби до існування.
 

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