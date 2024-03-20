Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Глава ЄК запропонує реформувати процес вступу до ЄС країн-кандидатів

 

Серед пропозицій - відмова від вимоги одностайності під час ухвалення рішень у сфері зовнішньої політики і податків.

Голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн, як очікують, представить у середу пропозиції, які змінять порядок прийому в ЄС нових членів, повідомляє Politico.

Згідно з проектом документа, на який посилається видання, ЄК запропонує поступово інтегрувати Україну, Молдову та держави Західних Балкан до ЄС. Це, як вважають у Брюсселі, "дасть змогу країнам, які перебувають у залі очікування ЄС, скористатися деякими перевагами членства, замість того, щоб чекати роками або десятиліттями, поки вони проведуть необхідні реформи".

Зокрема, буде запропоновано поступово дозволити країнам-кандидатам приєднуватися до єдиного ринку. При цьому ЄК попереджає, що права та обов'язки єдиного ринку "не можуть бути за вибором", а лідерам ЄС необхідно обговорити, якими зобов'язаннями мають супроводжуватися ті чи інші рівні або етапи доступу до ринку.

З огляду на те, що більшість керівників країн ЄС уже попередили, що союзом, який налічує понад 30 членів, керувати буде ще важче, Єврокомісія запропонує відмовитися від вимоги одностайності, яка гальмує ухвалення рішень щодо зовнішньої та податкової політики, щоб уникнути майбутніх глухих кутів.

Документ передбачає голосування кваліфікованою більшістю "з відповідними і пропорційними гарантіями, що враховують стратегічні національні інтереси", зазначає видання.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,1338
  0,1594
 0,41
EUR
 1
 42,4641
  0,0171
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8915  0,17 0,44 39,4492  0,19 0,47
EUR 42,2646  0,11 0,26 43,0119  0,09 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1400  0,05 0,12 39,1550  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес