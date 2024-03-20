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Британські фермери на тракторах влаштують протест у Лондоні
12:21 20.03.2024 |
Британські фермери планують пригнати свої трактори до центру Лондона у понеділок, щоб висловити протест проти імпорту продуктів харчування, які не відповідають місцевим стандартам.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.
За даними кампанії "Врятуймо британське фермерство", яка допомагає організувати мітинг, біля будівлі парламенту 25 березня очікують щонайменше 50 тракторів.
Фермери також вимагають від уряду забезпечити більш точне маркування продуктів харчування та вжити заходів для покращення продовольчої безпеки країни.
За словами засновниці кампанії Ліз Вебстер, у мітингу візьмуть участь великі виробники м'яких фруктів, що відображає занепокоєння всіх фермерів, а не лише малих.
Протягом останніх тижнів протести вже відбулися в інших містах Великої Британії, зокрема в Кардіффі, Кентербері та Дуврі.
Британські фермери приєдналися до своїх незадоволених колег з усього світу, які намагаються вплинути на політику їхніх урядів у виборчий рік. Фермери від Франції до Індії проводять демонстрації, висловлюючи невдоволення суворим регулюванням, зростанням витрат і тим, що вони називають несправедливою торгівлею.
Як відомо, у зимові місяці фермерські протести пройшли у багатьох країнах ЄС. Головними претензіями аграріїв є те, що їм доводиться виконувати численні регуляторні вимоги, зокрема у межах Європейського зеленого курсу, та у цих умовах вони не можуть вигідно конкурувати з продукцією із третіх країн, яка виходить дешевшою за собівартістю.
У неділю польські фермери почали блокувати кордон з Німеччиною, запланувавши блокаду протягом чотирьох днів.
Згодом Єврокомісія оприлюднила пропозиції, які дозволять членам Європейського Союзу послабити екологічні норми для фермерів, що останні кілька місяців протестували через скрутні економічні умови.
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