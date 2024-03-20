Японія та Канада можуть приєднатися до Тихоокеанського оборонного альянсу, - Politico

Велика Британія, США та Австралія поспішають розширити своє тристороннє оборонне партнерство AUKUS на інші країни-союзники перед потенційно бурхливими виборами в усіх трьох країнах протягом наступних 14 місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Один високопоставлений дипломат, який брав участь у переговорах, сказав виданню, що Японія та Канада мають намір приєднатися до так званого другого параграфу угоди AUKUS, згідно з якою учасники підпишуть широку співпрацю у сфері військових технологій до кінця 2024 або початку 2025 року.

Це сталося на тлі побоювань у Вашингтоні, Лондоні та Канберрі, що Дональд Трамп може скасувати угоду AUKUS, якщо виграє президентські вибори в США в листопаді.

Угода про безпеку AUKUS була вперше оголошена у вересні 2021 року. Її перша частина, параграф 1, передбачає допомогу США та Великобританії Австралії у будівництві атомних підводних човнів.

Параграф 2 угоди дозволяє трьом країнам домовитися про угоди щодо розробки передових військових технологій у таких сферах, як штучний інтелект, гіперзвукові ракети та квантові технології.

Завжди передбачалося, що параграф 2 може бути розширений на інших союзників США, серед яких Японія, Канада, Нова Зеландія та Південна Корея.

Другий дипломат, який брав участь у переговорах, сказав, що адміністрація президента США Джо Байдена зараз "дуже наполегливо докладає зусиль, щоб зробити деякі речі щодо другого параграфа AUKUS зараз, до виборів у США" в листопаді.

Нагадаємо, у березні 2023 року прем'єр-міністри Австралії Ентоні Альбанезе та Британії Ріші Сунак, а також президент США Джозеф Байден оголосили про домовленість держав, що входять до альянсу AUKUS, про забезпечення ВМС Австралії атомними підводними човнами.

Японські видання писали про те, що країни альянсу AUKUS зацікавлені у використанні японських технологій, включаючи, для розробки гіперзвукової зброї та посилення можливостей радіоелектронної боротьби.