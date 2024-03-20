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АНАЛІТИКА

Макрон про відправку військ в Україну: необхідний сигнал до пробудження

 

Побоювання суспільства через можливе відправлення військ в Україну є необхідним сигналом до пробудження.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TF1 Info.

"Ці побоювання є необхідним сигналом для пробудження", - заявив він, коментуючи реакцію суспільства на його ініціативу з імовірності відправлення військ в Україну.

За словами Макрона, демократія є під загрозою, тому "всі мають бути готовими захищати Францію".

Він також підкреслив, що французька молодь "має розуміти, що таке війна в Україні".

"Якщо Україна впаде, якщо ми вирішимо відмовитися від неї, наслідки будуть прямими для нас, тому що де зупиниться імперіалістична сила, якщо вона зможе просунутися так близько до нас? "Наші демократії все ще треба захищати. Загроза існує, тому ми повинні бути готові захищати Республіку, - підсумував Макрон.

За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Франція
 

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