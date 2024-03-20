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АНАЛІТИКА

CERN припинить співпрацю з 500 вченими, пов'язаних з РФ

 

Офіційний представник Європейської організації з ядерних досліджень (CERN) Арно Марсольє заявив, що CERN припинить співпрацю з вченими, пов'язаними із російськими організаціями.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Insider.

«На даний момент у нас менше 500 користувачів, які все ще пов'язані з якоюсь російською організацією, більшість з них не проживає в цьому регіоні (у Швейцарії - ред.). Зупинення дії угоди про співпрацю набуде чинності з 30 листопада цього року», - розповів Марсольє.

Він уточнив, що роботу, якою займалися ці вчені на Великому адронному колайдері, візьмуть на себе інші науковці, та підкреслив, що CERN не отримує фінансування від Росії.

В Інституті ядерної фізики Сибірського відділення російської академії наук назвали рішення керівництва CERN «політичним».

Як повідомляв Укрінформ, у Раді Європейської організації з ядерних досліджень (CERN) вирішили повністю припинити будь-яку співпрацю з Росією та Білоруссю через повномасштабне вторгнення РФ до України.
Ключові теги: Росія
 

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